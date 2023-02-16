Ahmet Tuna Akil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Tuna Akil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Tuna Akil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Tuna Akil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Tuna Akil 8 Ekim 1992 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Tuna Akıl şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Tuna Akil Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Tuna Akil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Tuna Akil'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Tuna Akil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetnazlakl/

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Ahmet Tuna Akil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Tuna Akil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Tuna Akil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Tuna Akil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2010 yılında Eskişehir U21

3 Eylül 2012 yılında Bursa Nilüfer

30 Nisan 2013 yılında Eskişehir U21

6 Eylül 2013 yılında Bozüyükspor

31 Aralık 2013 yılında Eskişehir U21

23 Ocak 2014 yılında Bursa Nilüfer

30 Haziran 2014 yılında Eskişehir U21

29 Ağu 2014 yılında Z. Kömürspor

1 Eylül 2015 yılında Adıyaman 1954

14 Eylül 2017 yılında Kartalspor

6 Ekim 2017 yılında Adıyaman 1954

24 Ocak 2019 yılında Erbaaspor

17 Temmuz 2019 yılında Artvin Hopaspor

3 Eylül 2020 yılında Kahta 02 Spor

1 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

18 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Ahmet Tuna Akil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Tuna Akil şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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