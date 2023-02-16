Ahmet Tuna Akil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Tuna Akil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Tuna Akil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Tuna Akil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ahmet Tuna Akil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Tuna Akil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Tuna Akil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Tuna Akil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Tuna Akil 8 Ekim 1992 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ahmet Tuna Akıl şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Tuna Akil Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmet Tuna Akil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Tuna Akil'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Tuna Akil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ahmetnazlakl/

Ahmet Tuna Akilboyu ve yaşı kaç

Ahmet Tuna Akil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Tuna Akil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Tuna Akil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Tuna Akil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2010 yılında Eskişehir U21

3 Eylül 2012 yılında Bursa Nilüfer

30 Nisan 2013 yılında Eskişehir U21

6 Eylül 2013 yılında Bozüyükspor

31 Aralık 2013 yılında Eskişehir U21

23 Ocak 2014 yılında Bursa Nilüfer

30 Haziran 2014 yılında Eskişehir U21

29 Ağu 2014 yılında Z. Kömürspor

1 Eylül 2015 yılında Adıyaman 1954

14 Eylül 2017 yılında Kartalspor

6 Ekim 2017 yılında Adıyaman 1954

24 Ocak 2019 yılında Erbaaspor

17 Temmuz 2019 yılında Artvin Hopaspor

3 Eylül 2020 yılında Kahta 02 Spor

1 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

18 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Ahmet Tuna Akil kimdir

Ahmet Tuna Akil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Tuna Akil şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmet Tuna Akil nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları