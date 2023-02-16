Kerem Caliskan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerem Caliskan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerem Caliskan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerem Caliskan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerem Caliskan 13 Ekim 1997 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Kerem Çalışkan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerem Caliskan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kerem Caliskan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kerem Caliskan'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerem Caliskan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/keremclsknn/

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Kerem Caliskan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerem Caliskan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kerem Caliskan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerem Caliskan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2013 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2014 yılında Galatasaray U19

1 Temmuz 2016 yılında Galatasaray U21

1 Ocak 2017 yılında Galatasaray

17 Temmuz 2017 yılında Sarıyer

31 Temmuz 2019 yılında Kızılcabölük

14 Ocak 2020 yılında Bayrampaşa

1 Temmuz 2021 yılında Adıyaman FK

16 Ağu 2022 yılında GMG Kastamonu

8 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

Kerem Caliskan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerem Caliskan şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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