Halil Uysal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Uysal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Halil Uysal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Halil Uysal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Halil Uysal 16 Mart 1988 tarihinde Sakarya şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Halil Uysal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Halil Uysal, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Halil Uysal'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Halil Uysal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/uysalhalil7

Halil Uysal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Halil Uysal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Halil Uysal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Halil Uysal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2007 yılında Afyonkarahisar

29 Ağu 2008 yılında Torbalıspor

29 Ocak 2009 yılında Turgutluspor

5 Ağu 2010 yılında Balıkesirspor

1 Şubat 2011 yılında Kırşehirspor

30 Haziran 2011 yılında Balıkesirspor

15 Ağu 2011 yılında Belediye Bingöl

30 Haziran 2012 yılında Balıkesirspor

4 Eylül 2012 yılında Karagümrük

18 Ağu 2015 yılında BB Erzurumspor

29 Temmuz 2016 yılında Karagümrük

10 Ağu 2018 yılında Silivrispor

28 Ağu 2019 yılında Bayrampaşa

16 Eylül 2020 yılında Kahramanmaraş

10 Ağu 2021 yılında 68 Aksaray Bld

1 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

Halil Uysal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Halil Uysal şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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