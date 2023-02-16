Mete Han Genc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mete Han Genc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mete Han Genc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mete Han Genc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mete Han Genc 3 Temmuz 1997 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mete Han Genç şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mete Han Genc Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mete Han Genc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mete Han Genc'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mete Han Genc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mete Han Genc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mete Han Genc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mete Han Genc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Kadıköyspor Alt

27 Ağu 2014 yılında Samsunspor U19

1 Temmuz 2015 yılında Samsunspor U21

20 Ocak 2017 yılında Sultanbeyli Bld

1 Mart 2017 yılında Samsunspor U21

13 Eylül 2017 yılında Atakum Belediye

26 Ağu 2019 yılında Çarşambaspor

12 Ocak 2022 yılında Ergene Velimeşe

Mete Han Genc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mete Han Genc şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ünyespor (2009-2012), Kadiköyspor (2012-2014), Samsunspor (2014-2015)

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