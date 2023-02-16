Muhammed Ali Kol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Ali Kol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Ali Kol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Ali Kol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Ali Kol 28 Mayıs 2001 tarihinde Wertheim şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Ali Kol Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammed Ali Kol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammed Ali Kol'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Ali Kol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Ali Kol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Ali Kol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Ali Kol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Eylül 2014 yılında İst. Kartal Alt

21 Eylül 2018 yılında Sancaktepe Alt

4 Ağu 2020 yılında Sancaktepe FK

11 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

22 Ocak 2021 yılında Sancaktepe FK

8 Ağu 2021 yılında Z. Kömürspor

6 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

Muhammed Ali Kol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Ali Kol şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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