Samet Halvaci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Halvaci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Halvaci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Halvaci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Halvaci 5 Şubat 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Samet Halvacı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Halvaci Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Halvaci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Halvaci'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Samet Halvaci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Halvaci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Samet Halvaci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Halvaci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2019 yılında Galatasaray U17

11 Kasım 2020 yılında Alanyaspor U19

28 Ekim 2021 yılında Başakşehir U19

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Samet Halvaci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Halvaci şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 75 numaralı formayı giymektedir.

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