Akif Ozerli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akif Ozerli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akif Ozerli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akif Ozerli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akif Ozerli 12 Eylül 1998 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akif Ozerli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akif Ozerli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Akif Ozerli'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akif Ozerli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akifozerli/

Akif Ozerli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akif Ozerli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Akif Ozerli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akif Ozerli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2017 yılında Maltepespor

12 Ekim 2018 yılında Manavgat Bld

20 Şubat 2019 yılında 1926 Bulancak

11 Ekim 2019 yılında Arhavi Spor

17 Ocak 2020 yılında Çubukspor

9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

1 Eylül 2021 yılında Isparta 32 Spor

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Akif Ozerli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akif Ozerli şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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