Akif Ozerli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akif Ozerli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Akif Ozerli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Akif Ozerli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Akif Ozerli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akif Ozerli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Akif Ozerli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Akif Ozerli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Akif Ozerli 12 Eylül 1998 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Akif Ozerli Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Akif Ozerli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Akif Ozerli'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Akif Ozerli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akifozerli/

Akif Ozerliboyu ve yaşı kaç

Akif Ozerli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Akif Ozerli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Akif Ozerli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Akif Ozerli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2017 yılında Maltepespor

12 Ekim 2018 yılında Manavgat Bld

20 Şubat 2019 yılında 1926 Bulancak

11 Ekim 2019 yılında Arhavi Spor

17 Ocak 2020 yılında Çubukspor

9 Nisan 2021 yılında Efeler 09 SFK

1 Eylül 2021 yılında Isparta 32 Spor

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Akif Ozerli kimdir

Akif Ozerli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Akif Ozerli şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kocaeli Harb-Isspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Akif Ozerli nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Halil Dervisoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Halil Dervisoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Omercan Ondas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omercan Ondas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Darko Churlinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Darko Churlinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huseyin Ergenc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huseyin Ergenc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ölümden döndü! Isındıkları soba bomba gibi patladı! İşte korku dolu o anlar...
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları