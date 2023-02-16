Bilal Yildirim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Yildirim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Yildirim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Yildirim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Yildirim 20 Eylül 1998 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Yıldırım şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Yildirim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bilal Yildirim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 13 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Bilal Yildirim'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Yildirim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Yildirim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Yildirim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Yildirim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2010 yılında Bursaspor Alt

1 Temmuz 2013 yılında Bursaspor U16

1 Temmuz 2014 yılında Bursaspor U17

1 Temmuz 2015 yılında Bursaspor U19

1 Temmuz 2016 yılında Bursaspor U21

20 Ağu 2018 yılında Sancaktepe Bld

12 Eylül 2020 yılında İnegölspor

13 Ağu 2021 yılında Ergene Velimeşe

Bilal Yildirim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Yildirim şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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