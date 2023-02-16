Kaan Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kaan Atakan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kaan Atakan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kaan Atakan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kaan Atakan 24 Ekim 2002 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kaan Atakan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kaan Atakan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 28 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Kaan Atakan'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kaan Atakan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kaan Atakan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kaan Atakan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kaan Atakan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2020 yılında Ergene Velimeşe

Kaan Atakan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kaan Atakan şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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