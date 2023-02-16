Salih Senbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Senbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Salih Senbas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Salih Senbas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Salih Senbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salih Senbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salih Senbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salih Senbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salih Senbas 27 Mart 1986 tarihinde Sivas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Salih Şenbaş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salih Senbas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Profoot Management Agency yapmaktadır. Salih Senbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Salih Senbas'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Salih Senbas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/salihsenbas58/

Salih Senbasboyu ve yaşı kaç

Salih Senbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salih Senbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Salih Senbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salih Senbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2006 yılında A. Üsküdar 1908

6 Şubat 2008 yılında Erzurumspor

30 Ocak 2010 yılında Ünyespor

9 Ağu 2010 yılında Kırşehirspor

27 Ocak 2011 yılında A. Üsküdar 1908

3 Temmuz 2012 yılında Sivas Dört Eylül

29 Ağu 2013 yılında Bergama Bld

5 Ocak 2016 yılında A. Üsküdar 1908

10 Ağu 2016 yılında Düzcespor

7 Temmuz 2017 yılında Pazarspor

1 Ağu 2018 yılında Van BBSK

17 Eylül 2020 yılında Diyarbekir Spor

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Salih Senbas kimdir

Salih Senbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salih Senbas şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

4 Eylül Spor

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Salih Senbas nereli

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