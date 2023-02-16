Okan Agrap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Agrap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Okan Agrap kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Okan Agrap ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Okan Agrap kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Okan Agrap Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Okan Agrap adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Okan Agrap Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Okan Agrap 19 Mart 2003 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur.  Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Okan Ağrap şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Okan Agrap Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Okan Agrap, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Okan Agrap'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Okan Agrap Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/okanagrap?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Okan Agrapboyu ve yaşı kaç

Okan Agrap Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Okan Agrap isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Okan Agrap Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Okan Agrap futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında Karabükspor Alt

20 Ağu 2019 yılında Bilinmiyor

3 Eylül 2019 yılında Bursaspor U17

4 Ağu 2020 yılında Bursaspor U19

6 Eylül 2021 yılında Beşiktaş U19

6 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

Okan Agrap kimdir

Okan Agrap Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Okan Agrap şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kocaeli 1937 Seka Spor (2014-2017), Kardemir Karabükspor (2017-2019), Kocaeli 1937 Seka Spor (2019), Bursaspor (2019-2021), Besiktas JK (2021-2022)

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Okan Agrap nereli

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