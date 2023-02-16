Efecan Gulerce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efecan Gulerce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Efecan Gulerce kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Efecan Gulerce ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Efecan Gulerce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Efecan Gulerce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Efecan Gulerce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Efecan Gulerce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Efecan Gulerce 7 Mart 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ramazan Efecan Gülerce şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Efecan Gulerce Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Golden-7 yapmaktadır. Efecan Gulerce, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Efecan Gulerce'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Efecan Gulerceboyu ve yaşı kaç

Efecan Gulerce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Efecan Gulerce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Efecan Gulerce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Efecan Gulerce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2022 yılında Bayburt Öİ

29 Aralık 2022 yılında Antalyaspor U19

21 Ocak 2023 yılında Ergene Velimeşe

30 Haziran 2023 yılında Antalyaspor U19

Efecan Gulerce kimdir

Efecan Gulerce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Efecan Gulerce şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Efecan Gulerce nereli

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