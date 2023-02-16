Kerim Boluk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Boluk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kerim Boluk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kerim Boluk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kerim Boluk 10 Aralık 1988 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kerim Boluk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kerim Boluk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kerim Boluk'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kerim Boluk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kerimboluk/

Kerim Boluk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kerim Boluk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kerim Boluk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kerim Boluk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Kartalspor

10 Ocak 2014 yılında K.Maraş BB

11 Temmuz 2014 yılında Kızılcabölük

11 Temmuz 2017 yılında Yeni Orduspor

21 Ağu 2019 yılında Osmaniyespor FK

25 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

12 Ocak 2022 yılında Kahta 02 Spor

18 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Kerim Boluk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kerim Boluk şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Harmanlikspor

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.