Bogachan Kazmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogachan Kazmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogachan Kazmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogachan Kazmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogachan Kazmaz 20 Ocak 2001 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Boğaçhan Kazmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogachan Kazmaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogachan Kazmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bogachan Kazmaz'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogachan Kazmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogachan Kazmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogachan Kazmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogachan Kazmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2015 yılında Kasımpaşa Alt

19 Ocak 2018 yılında Ç. Rizespor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Ç. Rizespor

1 Şubat 2021 yılında İstanbulspor

5 Ağu 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

7 Eylül 2022 yılında Ergene Velimeşe

Bogachan Kazmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogachan Kazmaz şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Bogachan Kazmaz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Türkiye U19 takımında 23 numaralı formasıyla 6 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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