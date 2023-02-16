Emre Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Yilmaz 1 Ocak 1996 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emre Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Yilmaz Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N90 sportif yapmaktadır. Emre Yilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 15 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Emre Yilmaz'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2015 yılında A. Selçukspor

30 Haziran 2016 yılında Konyaspor U21

18 Ağu 2016 yılında A. Selçukspor

28 Aralık 2016 yılında Konyaspor U21

10 Ocak 2017 yılında Erzin Belediye

15 Ağu 2018 yılında Ergene Velimeşe

Emre Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Yilmaz şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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