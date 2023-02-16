Burak Can Alakus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Can Alakus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Burak Can Alakus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Burak Can Alakus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Burak Can Alakus 7 Ocak 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Burak Can Alakuş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Burak Can Alakus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iHuntTalents yapmaktadır. Burak Can Alakus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Burak Can Alakus'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Burak Can Alakus Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alakusburakcan2/

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Burak Can Alakus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Burak Can Alakus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Burak Can Alakus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Burak Can Alakus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Başakşehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir U19

3 Ekim 2019 yılında Ankaragücü U19

28 Ocak 2021 yılında Ergene Velimeşe

Burak Can Alakus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Burak Can Alakus şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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