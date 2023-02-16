Fatih Dilek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fatih Dilek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fatih Dilek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fatih Dilek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fatih Dilek 18 Ağu 1988 tarihinde Darmstadt şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Fatih Dilek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fatih Dilek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Fatih Dilek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 27 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Fatih Dilek'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fatih Dilek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fatih Dilek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fatih Dilek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fatih Dilek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağu 2010 yılında Darıca GB

6 Ağu 2014 yılında Ümraniyespor

10 Temmuz 2015 yılında Eyüpspor

5 Ocak 2016 yılında Silivrispor

27 Temmuz 2017 yılında Ergene Velimeşe

Fatih Dilek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fatih Dilek şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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