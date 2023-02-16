Samet Gunhan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Gunhan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Gunhan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Gunhan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Gunhan 5 Şubat 1988 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Gunhan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Gunhan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Gunhan'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Gunhan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Gunhan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Gunhan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Gunhan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Eylül 2008 yılında İnegöl Kafkas

15 Temmuz 2009 yılında Bursa Nilüfer

27 Ağu 2013 yılında Menemen Belediye

8 Ocak 2019 yılında Bandırmaspor

30 Haziran 2019 yılında Menemen Belediye

24 Temmuz 2019 yılında Turgutluspor

25 Ocak 2021 yılında İnegölspor

2 Temmuz 2021 yılında Arnavutköy Bld

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

Samet Gunhan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Gunhan şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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