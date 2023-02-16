İbrahim Hircin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Hircin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Hircin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Hircin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Hircin 20 Ekim 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Hırçın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Hircin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Hircin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ergene Velimeşe Spor futbol takımında oynamaktadır. Ergene Velimeşe Spor takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Hircin'nin Ergene Velimeşe Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Hircin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Hircin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Hircin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Hircin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2012 yılında Turgutluspor

31 Ağu 2015 yılında Karagümrük

12 Ocak 2017 yılında Fethiyespor

21 Ağu 2017 yılında Tarsus İY

26 Ağu 2021 yılında Serik Belediye

12 Ocak 2022 yılında Kahramanmaraş

23 Ağu 2022 yılında Ergene Velimeşe

İbrahim Hircin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Hircin şuan Ergene Velimeşe Spor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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R.Kavagi

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