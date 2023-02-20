Aidan Apodaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Apodaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidan Apodaca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aidan Apodaca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aidan Apodaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Apodaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aidan Apodaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aidan Apodaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aidan Apodaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aidan Apodaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aidan Apodaca 24 Mayıs 1996 tarihinde Rancho Cucamonga, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aidan Apodaca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Topnotch Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aidan Apodaca'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aidan Apodaca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/aidan_apodacaaa

Aidan Apodaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aidan Apodaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Aidan Apodaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aidan Apodaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında CB Lancers

1 Mayıs 2016 yılında California Sea.

1 Ağustos 2016 yılında CB Lancers

21 Ocak 2018 yılında Philadelphia

21 Şubat 2018 yılında Bethlehem Steel

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2019 yılında Reno FC

5 Ocak 2021 yılında El Paso

8 Temmuz 2021 yılında Orange County

30 Kasım 2021 yılında El Paso

5 Ocak 2022 yılında Charleston

Aidan Apodaca kimdir

Aidan Apodaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aidan Apodaca şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Los Osos High School, FC Golden State

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Aidan Apodaca nereli

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