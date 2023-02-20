Fidel Barajas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fidel Barajas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fidel Barajas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fidel Barajas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fidel Barajas 5 Nisan 2006 tarihinde Sacramento, California şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Fidel Junior Barajas Juárez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fidel Barajas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fidel Barajas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Fidel Barajas'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Fidel Barajas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fidel.barajas.official/

Haberin Devamı

Fidel Barajas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fidel Barajas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Fidel Barajas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fidel Barajas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında SJE Academy

2 Eylül 2022 yılında Charleston

Fidel Barajas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fidel Barajas şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Fidel Barajas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Sacramento (2017-2019), Sacramento Republic (2020-7/2021)

Meksika U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 4 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.