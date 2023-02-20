Chris Allan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Allan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Allan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Allan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Allan 27 Eylül 1998 tarihinde Jarrow şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Mark Allan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Allan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Team yapmaktadır. Chris Allan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 20 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Allan'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Chris Allan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Allan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Allan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Allan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sunderland U23

11 Temmuz 2018 yılında Whitley Bay

1 Mayıs 2019 yılında Asheville City

1 Ağustos 2019 yılında Golden Eagles

1 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında ATL UTD 2

21 Ocak 2022 yılında Memphis 901

20 Aralık 2022 yılında Charleston

Chris Allan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Allan şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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