Deklan Wynne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deklan Wynne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deklan Wynne kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Deklan Wynne ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Deklan Wynne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deklan Wynne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Deklan Wynne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deklan Wynne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deklan Wynne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deklan Wynne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deklan Wynne 20 Mart 1995 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yeni Zelanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Deklan Terrence Wynne şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deklan Wynne Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Deklan Wynne, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deklan Wynne'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Deklan Wynne Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/deklan_wynne/

Deklan Wynne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deklan Wynne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Deklan Wynne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deklan Wynne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2013 yılında Wanderers SC

14 Ağustos 2015 yılında Whitecaps FC 2

21 Aralık 2017 yılında Vancouver

22 Aralık 2017 yılında Colorado

14 Ocak 2021 yılında Phoenix Rising

1 Temmuz 2021 yılında Oklahoma City

30 Kasım 2021 yılında Phoenix Rising

28 Ocak 2022 yılında Detroit City

3 Ocak 2023 yılında Charleston

Deklan Wynne kimdir

Deklan Wynne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deklan Wynne şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Deklan Wynne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yeni Zelanda takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Deklan Wynne nereli

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