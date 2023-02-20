Joe Schmidt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Schmidt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Schmidt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Schmidt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Schmidt 11 Şubat 1998 tarihinde Bainbridge Township, Ohio şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Schmidt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Schmidt'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Joe Schmidt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Schmidt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joe Schmidt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Schmidt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Indiana Hoosier

24 Şubat 2022 yılında Charleston

Joe Schmidt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Schmidt şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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