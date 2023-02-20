Trey Muse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trey Muse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trey Muse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trey Muse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trey Muse 26 Temmuz 1999 tarihinde Louisville, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da John David Muse III şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trey Muse Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 29 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Trey Muse'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Trey Muse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/trey_muse

http://www.instagram.com/treymuse/

Trey Muse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trey Muse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Trey Muse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trey Muse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2017 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2017 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2018 yılında Derby City

1 Ağustos 2018 yılında Indiana Hoosier

15 Ocak 2019 yılında Seattle

8 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

2 Şubat 2021 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2021 yılında Seattle

28 Ocak 2022 yılında Loudoun United

11 Mart 2022 yılında Memphis 901

30 Kasım 2022 yılında Loudoun United

29 Aralık 2022 yılında Charleston

Trey Muse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trey Muse şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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