Trey Muse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trey Muse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trey Muse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Trey Muse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Trey Muse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trey Muse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trey Muse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trey Muse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trey Muse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trey Muse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trey Muse 26 Temmuz 1999 tarihinde Louisville, Kentucky şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da John David Muse III şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trey Muse Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 29 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Trey Muse'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Trey Muse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/trey_muse

http://www.instagram.com/treymuse/

Trey Muse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trey Muse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Trey Muse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trey Muse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2017 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2017 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2017 yılında Indiana Hoosier

1 Mayıs 2018 yılında Derby City

1 Ağustos 2018 yılında Indiana Hoosier

15 Ocak 2019 yılında Seattle

8 Mart 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

2 Şubat 2021 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2021 yılında Seattle

28 Ocak 2022 yılında Loudoun United

11 Mart 2022 yılında Memphis 901

30 Kasım 2022 yılında Loudoun United

29 Aralık 2022 yılında Charleston

Trey Muse kimdir

Trey Muse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trey Muse şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Trey Muse nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Son Haberler
Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdulmalik Al Oyayari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmalik Al Oyayari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andrew Carleton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andrew Carleton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saad Al Nasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Nasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Azriel Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azriel Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Çok Okunanlar
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD ve Kandilli duyurdu: Hatay'da peş peşe 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
Manisalı çift düğünde takılan paraları depremzedeler için bağışladılar!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Polis ekipleri son anda yetişti! Az daha bir kadın daha cinayete kurban gidecekti!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!