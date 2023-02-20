Augustine Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augustine Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Augustine Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Augustine Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Augustine Williams 3 Ağustos 1997 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sierra Leone,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Augustine Williams Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Augustine Williams'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Augustine Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/augiwilliams/

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Augustine Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Augustine Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Augustine Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Augustine Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2016 yılında Portland 2

28 Ocak 2019 yılında LA Galaxy II

30 Nisan 2021 yılında Los Angeles

20 Ağustos 2021 yılında San Diego Loyal

30 Kasım 2021 yılında Los Angeles

9 Şubat 2022 yılında Charleston

Augustine Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Augustine Williams şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Augustine Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sierra Leone takımında 9 numaralı formasıyla 15 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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