Aj Paterson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aj Paterson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aj Paterson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aj Paterson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aj Paterson 31 Ocak 1996 tarihinde Key Largo, Florida şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Grenada,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Arthur Paterson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aj Paterson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProConnect Soccer yapmaktadır. Aj Paterson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 7 Mart 2019 tarihinde katılmıştır. Aj Paterson'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aj Paterson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aj Paterson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aj Paterson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aj Paterson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında Florida Adrena.

1 Ağustos 2016 yılında Wright State U

19 Ocak 2018 yılında New York City

20 Şubat 2018 yılında Bethlehem Steel

1 Aralık 2018 yılında Kulüpsüz

7 Mart 2019 yılında Charleston

Aj Paterson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aj Paterson şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aj Paterson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Coral Shores High School

Grenada takımında 16 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 4 gol atmıştır.

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