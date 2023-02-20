Tristan Trager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tristan Trager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tristan Trager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tristan Trager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tristan Trager 28 Ağustos 1999 tarihinde San Clemente, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tristan Trager Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Path2Pro yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Tristan Trager'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Tristan Trager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tristan Trager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tristan Trager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tristan Trager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2018 yılında Air Force

11 Ocak 2022 yılında Atlanta

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2022 yılında ATL UTD 2

17 Ocak 2023 yılında Charleston

Tristan Trager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tristan Trager şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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