Daniel Kuzemka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kuzemka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Kuzemka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Daniel Kuzemka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Daniel Kuzemka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kuzemka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Daniel Kuzemka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Kuzemka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Kuzemka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Kuzemka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Kuzemka 23 Eylül 1998 tarihinde Clifton, Virginia şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Kuzemka Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wöchmaker yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Daniel Kuzemka'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Daniel Kuzemka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Daniel Kuzemka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Daniel Kuzemka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Kuzemka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Clemson Tigers

1 Ağustos 2020 yılında Charlotte 49ers

14 Nisan 2022 yılında Charleston

Daniel Kuzemka kimdir

Daniel Kuzemka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Kuzemka şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Centreville High School (-2017)

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Daniel Kuzemka nereli

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