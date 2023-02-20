Danny Fischer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danny Fischer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danny Fischer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Danny Fischer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Danny Fischer {dogum-tarihi} tarihinde St. Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Danny Fischer Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Danny Fischer'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 31 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.
Danny Fischer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Danny Fischer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Şubat 2023 yılında Charleston
31 Temmuz 2023 yılında Battery Academy
1 Ağustos 2023 yılında SIUE Cougars
Danny Fischer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Danny Fischer şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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