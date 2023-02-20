Sebastian Palma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Palma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Palma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Palma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Palma 18 Temmuz 1999 tarihinde Puerto Carreño şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Sebastian Palma Micolta şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Palma Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ISC yapmaktadır. Sebastian Palma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Palma'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Palma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Palma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Palma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Palma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Once Caldas

5 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında Charleston

Sebastian Palma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Palma şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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