Derek Dodson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derek Dodson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Derek Dodson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Derek Dodson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Derek Dodson 3 Kasım 1998 tarihinde Aurora, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Derek Dodson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 15 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Derek Dodson'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Derek Dodson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/DerekDodson6

Derek Dodson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Derek Dodson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Derek Dodson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Derek Dodson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Georgetown

21 Ocak 2021 yılında Orlando

9 Temmuz 2021 yılında Hartford

30 Kasım 2021 yılında Orlando

18 Şubat 2022 yılında Memphis 901

15 Aralık 2022 yılında Charleston

Derek Dodson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Derek Dodson şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.