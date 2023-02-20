Handwalla Bwana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Handwalla Bwana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Handwalla Bwana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Handwalla Bwana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Handwalla Bwana 25 Haziran 1999 tarihinde Mombasa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Somali,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Handwalla Bwana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Handwalla Bwana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Handwalla Bwana'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Handwalla Bwana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Handwalla Bwana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Handwalla Bwana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Handwalla Bwana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2015 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2015 yılında Seattle Academy

25 Mart 2016 yılında Sounders FC 2

31 Temmuz 2016 yılında Seattle Academy

1 Ağustos 2016 yılında Washington

12 Ocak 2018 yılında Seattle

23 Mart 2018 yılında Sounders FC 2

30 Kasım 2018 yılında Seattle

1 Nisan 2019 yılında Tacoma Defiance

30 Kasım 2019 yılında Seattle

10 Mart 2020 yılında Tacoma Defiance

20 Ekim 2020 yılında Seattle

21 Ekim 2020 yılında Nashville

19 Ağustos 2022 yılında Memphis 901

30 Kasım 2022 yılında Nashville

11 Ocak 2023 yılında Charleston

Handwalla Bwana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Handwalla Bwana şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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