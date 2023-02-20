Leland Archer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leland Archer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leland Archer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leland Archer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leland Archer 8 Ocak 1996 tarihinde Port of Spain şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Trinidad ve Tobago uyrukludur.Gerçek adı da Leland Douglas Archer şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leland Archer Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 10 Mayıs 2018 tarihinde katılmıştır. Leland Archer'nin Charleston Battery ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leland Archer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/leland_archer

http://www.instagram.com/lelandarcher/

Haberin Devamı

Leland Archer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leland Archer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Leland Archer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leland Archer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Tormenta FC

1 Ağustos 2017 yılında COFC

10 Mayıs 2018 yılında Charleston

Leland Archer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leland Archer şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Leland Archer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trinidad ve Tobago takımında 4 numaralı formasıyla 1 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Trinidad ve Tobago U20 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.