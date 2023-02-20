Emilio Ycaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emilio Ycaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emilio Ycaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emilio Ycaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emilio Ycaza 10 Temmuz 1997 tarihinde St. Petersburg, Florida şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Emilio Andres Ycaza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emilio Ycaza Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini First Wave Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Emilio Ycaza'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Emilio Ycaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emilio Ycaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emilio Ycaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emilio Ycaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında SF Bulls

1 Mayıs 2018 yılında GPS Portland

1 Ağustos 2018 yılında SF Bulls

27 Şubat 2020 yılında Reno FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

10 Mart 2021 yılında Bold FC

3 Eylül 2021 yılında RGV FC Toros

8 Aralık 2022 yılında Charleston

Emilio Ycaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emilio Ycaza şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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