Aj Cochran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aj Cochran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aj Cochran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aj Cochran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aj Cochran 9 Şubat 1993 tarihinde St. Louis, Missouri şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Alec John Cochran şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aj Cochran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Beswicks Sports Ltd yapmaktadır. Aj Cochran, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Aj Cochran'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Aj Cochran Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Alec_Cochran

Aj Cochran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aj Cochran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aj Cochran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aj Cochran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Badgers

16 Ocak 2014 yılında Houston

6 Mart 2016 yılında St. Louis FC

24 Ocak 2018 yılında ATL UTD 2

25 Aralık 2018 yılında Phoenix Rising

17 Şubat 2021 yılında Indy Eleven

2 Şubat 2023 yılında Charleston

Aj Cochran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aj Cochran şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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