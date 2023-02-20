Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robbie Crawford ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robbie Crawford kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robbie Crawford Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robbie Crawford adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robbie Crawford Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robbie Crawford 19 Mart 1993 tarihinde Greenock şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İskoçya uyrukludur.Gerçek adı da Robert David Crawford şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robbie Crawford Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E2A yapmaktadır. Robbie Crawford, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robbie Crawford'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Robbie Crawford Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robbie Crawford isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Robbie Crawford Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robbie Crawford futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rangers U20

1 Temmuz 2012 yılında Glasgow Rangers

1 Eylül 2014 yılında Morton

31 Aralık 2014 yılında Glasgow Rangers

1 Eylül 2015 yılında Alloa Athletic

1 Mayıs 2016 yılında Glasgow Rangers

18 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2016 yılında Raith Rovers

23 Aralık 2016 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2017 yılında East Kilbride

4 Nisan 2017 yılında Hafnarfjördur

16 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2019 yılında IFK Mariehamn

4 Şubat 2020 yılında Charleston

1 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2022 yılında Monterey Bay

21 Temmuz 2022 yılında Charleston

Robbie Crawford kimdir

Robbie Crawford Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robbie Crawford şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rangers FC (2001-2012)

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Robbie Crawford nereli

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