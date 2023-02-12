Dante Polvara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Polvara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dante Polvara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dante Polvara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dante Polvara 21 Haziran 2000 tarihinde Pleasantville (NY) şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dante Polvara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Dante Polvara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aberdeen FC futbol takımında oynamaktadır. Aberdeen FC takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Dante Polvara'nin Aberdeen FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Dante Polvara Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dante Polvara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dante Polvara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dante Polvara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Georgetown

1 Mayıs 2021 yılında Manhattan

1 Ağu 2021 yılında Georgetown

8 Ocak 2022 yılında Aberdeen FC

Dante Polvara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dante Polvara şuan Aberdeen FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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