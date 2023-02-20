Benjamin Ettienne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Ettienne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Ettienne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Ettienne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Ettienne 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Grenada,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Ettienne Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Charleston Battery futbol takımında oynamaktadır. Charleston Battery takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Ettienne'nin Charleston Battery ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Ettienne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Ettienne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Ettienne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Ettienne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında Charleston

Benjamin Ettienne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Ettienne şuan Charleston Battery takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Ettienne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Queens Park Rangers (Grenada)

Grenada takımında 2 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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