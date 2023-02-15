Alexander Nilsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexander Nilsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexander Nilsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexander Nilsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexander Nilsson 22 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexander Nilsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Alexander Nilsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexander Nilsson'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexander Nilsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexander Nilsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexander Nilsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexander Nilsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında IFK Hässleholm

29 Temmuz 2019 yılında Helsingborgs IF

28 Ekim 2019 yılında IFK Hässleholm

29 Ekim 2019 yılında Helsingborgs IF

15 Temmuz 2022 yılında J-Södra IF

30 Kasım 2022 yılında Helsingborgs IF

8 Ocak 2023 yılında J-Södra IF

Alexander Nilsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexander Nilsson şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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