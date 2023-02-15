Anton Thorsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anton Thorsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anton Thorsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anton Thorsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anton Thorsson 12 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anton Thorsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Anton Thorsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Anton Thorsson'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Anton Thorsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anton Thorsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anton Thorsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anton Thorsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2015 yılında IF Elfsborg U17

8 Ocak 2017 yılında IF Elfsborg U19

8 Ocak 2020 yılında Elfsborg

25 Ağu 2020 yılında Assyriska IK

5 Mart 2021 yılında J-Södra IF

Anton Thorsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anton Thorsson şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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