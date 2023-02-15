Daniel Strandsater kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Strandsater Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Daniel Strandsater adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Daniel Strandsater Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Daniel Strandsater 18 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Daniel Strandsater Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Daniel Strandsater, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 14 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Daniel Strandsater'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Daniel Strandsater Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Daniel Strandsater isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Daniel Strandsater Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Daniel Strandsater futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ekhagens IF

1 Ocak 2017 yılında J-Södra IF U17

1 Ocak 2019 yılında J-Södra IF U19

1 Ağu 2019 yılında Tenhults IF

1 Eylül 2019 yılında J-Södra IF U19

14 Ocak 2020 yılında J-Södra IF

Daniel Strandsater Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Daniel Strandsater şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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