Adam Ben Lamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Ben Lamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adam Ben Lamin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adam Ben Lamin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adam Ben Lamin 2 Haziran 2001 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Tunus,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adam Karim Ben Lamin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adam Ben Lamin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Adam Ben Lamin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 25 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Adam Ben Lamin'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adam Ben Lamin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adam Ben Lamin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adam Ben Lamin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adam Ben Lamin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında AIK U19

15 Şubat 2018 yılında Vasalunds IF

15 Temmuz 2018 yılında AIK U19

8 Ocak 2019 yılında AIK

16 Ağu 2019 yılında Utsiktens BK

30 Kasım 2019 yılında AIK

25 Ocak 2021 yılında J-Södra IF

Adam Ben Lamin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adam Ben Lamin şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adam Ben Lamin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vasalunds IF (2018), AIK Solna (-2019)

Tunus U20 takımında 5 numaralı formasıyla 15 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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