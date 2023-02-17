Marwan Baze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marwan Baze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marwan Baze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marwan Baze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marwan Baze 3 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marwan Baze Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Flow Sports AB yapmaktadır. Marwan Baze, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marwan Baze'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Marwan Baze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marwan Baze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marwan Baze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marwan Baze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında Norrköping U19

8 Ocak 2017 yılında Norrköping

8 Ocak 2018 yılında Norrköping U21

31 Mart 2018 yılında Sylvia

9 Ağu 2018 yılında Norrköping U21

12 Ocak 2019 yılında Norrby

31 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

13 Ağu 2019 yılında Sylvia

20 Ocak 2021 yılında AFC Eskilstuna

17 Ocak 2022 yılında Sylvia

10 Ağu 2022 yılında Dalkurd

9 Şubat 2023 yılında J-Södra IF

Marwan Baze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marwan Baze şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marwan Baze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping (-2017)

İsveç U19 takımında 9 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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