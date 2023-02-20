Andreas Helmersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Helmersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Helmersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Helmersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Helmersen 15 Mart 1998 tarihinde Trondheim şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Klausen Helmersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Helmersen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Next Wave yapmaktadır. Andreas Helmersen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 26 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Andreas Helmersen'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Andreas Helmersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Helmersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Helmersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Helmersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Rosenborg

20 Şubat 2018 yılında Ranheim IL

31 Aralık 2018 yılında Rosenborg

16 Ocak 2019 yılında Odds BK

31 Aralık 2019 yılında Rosenborg

26 Ocak 2021 yılında Raufoss

13 Ağustos 2022 yılında IL Hødd

31 Aralık 2022 yılında Raufoss

Andreas Helmersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Helmersen şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Andreas Helmersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SPK Freidig, Rosenborg BK

Norveç U21 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U17 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 15 numaralı formasıyla 20 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

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