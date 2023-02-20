Jamal Deen Haruna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jamal Deen Haruna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jamal Deen Haruna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jamal Deen Haruna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jamal Deen Haruna 23 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jamal Deen Haruna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jamal Deen Haruna'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jamal Deen Haruna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jamal Deen Haruna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jamal Deen Haruna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jamal Deen Haruna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Wa All Stars FC

1 Aralık 2019 yılında Great Olympics

6 Şubat 2023 yılında Raufoss

Jamal Deen Haruna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jamal Deen Haruna şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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