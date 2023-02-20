Adrian Olsen Teigen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Olsen Teigen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrian Olsen Teigen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrian Olsen Teigen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrian Olsen Teigen 16 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrian Olsen Teigen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Adrian Olsen Teigen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 13 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adrian Olsen Teigen'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrian Olsen Teigen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrian Olsen Teigen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrian Olsen Teigen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrian Olsen Teigen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2018 yılında Levanger FK

13 Şubat 2023 yılında Raufoss

Adrian Olsen Teigen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrian Olsen Teigen şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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