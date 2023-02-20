Jakob Nyland Orsahl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Nyland Orsahl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Nyland Orsahl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Nyland Orsahl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Nyland Orsahl 14 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Nyland Ørsal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Nyland Orsahl Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Jakob Nyland Orsahl, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 16 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jakob Nyland Orsahl'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Nyland Orsahl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Nyland Orsahl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Nyland Orsahl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Nyland Orsahl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Molde FK II

26 Şubat 2020 yılında Notodden

4 Ekim 2020 yılında Molde FK II

5 Ekim 2020 yılında Raufoss

31 Aralık 2020 yılında Molde FK II

16 Mart 2021 yılında Raufoss

Jakob Nyland Orsahl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Nyland Orsahl şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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