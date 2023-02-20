Trygve Kvalbein Loberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trygve Kvalbein Loberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trygve Kvalbein Loberg kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Trygve Kvalbein Loberg ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Trygve Kvalbein Loberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trygve Kvalbein Loberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Trygve Kvalbein Loberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Trygve Kvalbein Loberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Trygve Kvalbein Loberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Trygve Kvalbein Loberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Trygve Kvalbein Loberg 11 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Trygve Kvalbein Løberg şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Trygve Kvalbein Loberg Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Trygve Kvalbein Loberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Trygve Kvalbein Loberg'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Trygve Kvalbein Loberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Trygve Kvalbein Loberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Trygve Kvalbein Loberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Trygve Kvalbein Loberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Lyn Oslo II

1 Ocak 2019 yılında Lyn FK

25 Eylül 2020 yılında Kvik Halden

31 Aralık 2020 yılında Lyn FK

15 Mart 2021 yılında Baerum SK

8 Ocak 2022 yılında Raufoss

15 Mart 2022 yılında FK Gjovik-Lyn

24 Haziran 2022 yılında Raufoss

Trygve Kvalbein Loberg kimdir

Trygve Kvalbein Loberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Trygve Kvalbein Loberg şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lyn 1896 FK (-2018)

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Trygve Kvalbein Loberg nereli

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