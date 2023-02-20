Andreas Osterud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andreas Osterud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andreas Osterud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andreas Osterud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andreas Osterud 28 Nisan 2000 tarihinde Raufoss şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Andreas Østerud şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andreas Osterud Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMA yapmaktadır. Andreas Osterud, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Raufoss IL futbol takımında oynamaktadır. Raufoss IL takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Andreas Osterud'nin Raufoss IL ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Andreas Osterud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andreas Osterud isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Andreas Osterud Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andreas Osterud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında FK Gjovik-Lyn

30 Ocak 2023 yılında Raufoss

Andreas Osterud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andreas Osterud şuan Raufoss IL takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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